Этап «Марафона семейных династий» прошел в Гусь-Хрустальном

В рамках «Марафона семейных династий» накануне чествовали семьи Гусь-Хрустального и Судогодского районов. От имени правительства Владимирской области к участникам акции обратился заместитель Губернатора Константин Баранов.

«Вопросы семейной политики являются одними из приоритетных для Губернатора Александра Авдеева. В регионе успешно реализуются национальные проекты «Демография», «Образование», «Здравоохранение», ряд федеральных и областных программ. Установлено большое количество различных мер социальной поддержки: единое пособие для семей с детьми, областной материнский капитал, сертификаты на отдых для многодетных и малообеспеченных семей, социальный контракт, различные компенсации и льготы. Дополнительные меры социальной защиты и поддержки введены для членов семей военнослужащих, участвующих в СВО. Это внеочередное предоставление мест и освобождение от родительской платы в детских садах, бесплатное питание учащихся, оказание медицинской, социальной, психологической и юридической помощи, содействие в переобучении и трудоустройстве», – отметил вице-губернатор.

Победителями марафона в Гусь-Хрустальном и Судогодском районах стали представители династий педагогов Мироновых – Ерохиных – Макаровых, медиков Михайловых, военных Разнотовских и многодетная семья Слеповых.

Особое внимание в этот день – семьям участников специальной военной операции. В празднике участвовал ветеран боевых действий, лейтенант Руслан Богатов, удостоенный Ордена мужества. С благодарностью и уважением говорили о наших героях, которые сегодня защищают Родину, продолжая дело дедов и отцов.

Для участников акции организовали выставку художественно-прикладного творчества, концерт и мастер-класс по изготовлению символа крепкой семьи – «Древо «7 Я», которое символизирует уют и тепло в доме. Все гости праздника побывали на экскурсии в музее истории стеклоделия и на художественной выставке.

Следующий этап «Марафона семейных династий» пройдёт 13 сентября в Собинском районе.