Боевики "Азова"* вернулись в зону боевых действий

Боевики нацбатальона "Азов"* восстановились и полноценно принимают участие в боевых действиях. Об этом заявил врио директора департамента планирования применения Национальной гвардии Украины Николай Уршалович, пишет РИА Новости.

По его словам, азовцы начали выполнение боевых задач в районе Серебрянского лесничества.

О том, что вернувшиеся из Турции боевики батальона "Азов"* снова будут принимать участие в боевых действиях, говорил командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко.

Ранее в Кремле заявили, что возвращение из Турции на Украину главарей "Азова"* является нарушением договоренностей. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россию никто не ставил в известность о передаче боевиков. По условиям договоренностей они должны были находиться в Турции до окончания конфликта.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России