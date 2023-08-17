17 Августа 2023
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Фото: AP Photo

Боевики "Азова"* вернулись в зону боевых действий

Боевики нацбатальона "Азов"* восстановились и полноценно принимают участие в боевых действиях. Об этом заявил врио директора департамента планирования применения Национальной гвардии Украины Николай Уршалович, пишет РИА Новости.

По его словам, азовцы начали выполнение боевых задач в районе Серебрянского лесничества.

О том, что вернувшиеся из Турции боевики батальона "Азов"* снова будут принимать участие в боевых действиях, говорил командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко.

Ранее в Кремле заявили, что возвращение из Турции на Украину главарей "Азова"* является нарушением договоренностей. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россию никто не ставил в известность о передаче боевиков. По условиям договоренностей они должны были находиться в Турции до окончания конфликта.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России

Теги: азов, нацбатальон, боевые действия, украина


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