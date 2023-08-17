В Екатеринбурге девушка месяц каталась на самокате за чужой счет и попала под "уголовку"

В Екатеринбурге 19-летняя девушка месяц каталась на самокате за чужой счет. Ущерб, причиненный владельцу аккаунта, превысил 170 тыс. руб.

К силовикам обратился представитель потерпевшей и сообщил, что его родственнице выставлен крупный счет за прокат самокатов в Екатеринбурге. Однако она уже долго проживает за границей и в Екатеринбурге не появляется.

Как оказалось, ранее оформленная сим-карта местного оператора сотовой связи, принадлежавшая потерпевшей, была аннулирована, а номер продан другому человеку.

19-летняя девушка, купив симку, решила зарегистрировать ее в мобильном приложении прокатного сервиса. При регистрации она выяснила, что аккаунт с таким телефоном уже существует и просто продолжила его использование. Так продолжалось с середины июля по середину августа, пока сумма долга не достигла слишком большого значения.

Теперь девушка стала фигурантом уголовного дела по статье "Кража с банковского счета", сообщает УМВД по Екатеринбургу.