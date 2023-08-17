На Южном Урале суд оставил под домашним арестом директора института по делу о взятках от студентов

Челябинский областной суд не отпустил из-под домашнего ареста директора профессионально-педагогического института Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, обвиняемой в получении взяток от студентов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, адвокат просил изменить меру пресечения на запрет определённых действий либо изменить наложенные запреты, а именно разрешить прогулки и посещение медицинских учреждений без согласования со следователем. Под домашним арестом обвиняемая пробудет до 25 сентября.

По версии следствия, обвиняемая получала взятки от студентов, в том числе через своего заместителя, за обеспечение успешной защиты на положительную оценку государственной итоговой аттестации без фактического присутствия.