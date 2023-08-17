17 Августа 2023
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Политика Владимирская область
Фото:avo.ru

В Коврове идет обновление сквера по улице Комсомольской в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда"

Благоустройство сквера по улице Комсомольской в Коврове продолжается благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», оно рассчитано на несколько лет.

благоустройство, сквер(2023)|Фото: avo.ru

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, в прошлом году был реализован первый этап преобразования территории, которая до этого была фактически заброшена. Оборудована детская площадка, выполнено мощение дорожек, установлены скамейки, созданы зоны с Wi-Fi. В 2023 году планируется создать уголок поэта Юрия Синицына, который жил в доме напротив сквера. В этой локации разместят декоративные скамьи с цитатами из его стихотворений. Благоустройство территории продолжится и в следующем году – в планах восстановить сломанный фонтан.

благоустройство, сквер(2023)|Фото:avo.ru

В 2023 году во Владимирской области запланировано благоустройство 32 общественных пространства, на сегодня работы уже завершены в 16 из них. Всего же с 2019 года – с начала реализации нацпроекта «Жильё и городская среда», в который входит федеральный проект «Комфортная городская среда», – в регионе благоустроено 170 общественных пространств; некоторые из них появились вновь, другие – приобрели новый облик.

благоустройство, сквер(2023)|Фото: avo.ru

Так, благодаря нацпроекту жителей и гостей региона теперь радуют Парк Экскаваторостроителей, Кукушкин пруд и Сквер родителей в Коврове, парк 50-летия Советской власти в Муроме, Парк культуры и отдыха им. 200-летия города и парк «Сосенки» в Александрове, скейт-парк в Вязниках, зона отдыха в посёлке Белая Речка в Кольчугино, Парк городского Дома культуры в Лакинске, благоустроенные набережные в Собинке и Юрьеве-Польском и другие общественные пространства.

Теги: сквер, нацпроект, благоустройство, городская среда, общественное пространство


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