Путин предложил включить в проект ВСМ Белоруссию и Донбасс

Президент России Владимир Путин пообещал начать "конкретную работу" по созданию высокоскоростной железнодорожной пассажирской магистрали (ВСМ).

"Проект ВСМ обсуждается нами давно. Мы подошли к возможности его реализации. Мы долго обсуждали проект и с финансовой точки зрения. Построить новую магистраль для пассажиров действующая освободится для движения грузов. Это важно для экономики страны. Время в пути для пассажиров уменьшится с четырех до двух часов. Но это, безусловно, только первый этап. Нужно двигаться в Нижний Новгород, в Воронеж, из Нижнего Новгорода - в Казань, в уральский регион. Расстояние будет измеряться не километрами, а часами и даже минутами", - сказал Путин во время открытия движения на МЦД-3 в Москве.

"И на юг надо "тянуть". Сюда можно подключить и Луганск, и Донецк. И можно было бы и белорусское направление сюда подключить, я переговорю с президентом Белоруссии", - добавил президент, обсуждая перспективные направления линий ВСМ.

"Давайте начнем работать. Банки, безусловно, будут подключаться к этой работе, они видят здесь для себя интересные перспективы", - рассказал глава государства.

Перед этим главы Москвы и Подмосковья, а также руководитель РЖД пожаловались президенту на невероятную загруженность существующих магистралей.

"Хотя кратчайшее расстояние между Москвой и Санкт-Петербурга 640 км, но грузы едут более тысячи километра. ВСМ решает эту задачу. Мощности загружены, особенно в направлении Северо-Запад. ВСМ даст развиваться и грузоотправителям с Урала, Сибири. Мы сможем увеличить частоту в пригородном сообщении в Москве и Петербурге", - обрисовал перспективы глава РЖД Олег Белозеров.