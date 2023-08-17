17 Августа 2023
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Фото: Администрация Перми

В Перми открыли памятную плиту в честь погибших в ходе СВО

В Перми на бульваре им. Советской Армии открыли памятную плиту в честь погибших в ходе СВО, сообщили Накануне.RU в администрации Перми.

Решение об увековечивании памяти военнослужащих было принято на заседании Общественного совета по топонимике. В ходе церемонии участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Участник СВО Сергей Анисин сообщил, что появление мемориальной плиты значимо для всех участников спецоперации.

"Здесь мы сможем почтить память павших героев", - заявил он.

Мемориальная доска в память об участниках СВО(2023)|Фото: Администрация Перми

"Мы приклоняем голову перед нашими героями, отдаем память погибшим воинам. Памятник «Солдат России», который вобрал в себя образы всех защитников Родины, сегодня наделен образом героев специальной военной операции", – подчеркнул начальник департамента общественной безопасности администрации Перми Алексей Туров.

Теги: мемориальная плита, спецоперация, СВО


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