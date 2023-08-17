Путин запустил в Москве движение по МЦД-3

Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приняли участие в открытии пассажирского движения по маршруту Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3).

По словам Собянина, 70% подвижного состава на новых линиях будет новым уже в этом году, в следующем году – 100%.

Воробьев сообщил, что в зоне МЦД-3 проживает 1 млн человек, а в ближайшее время их станет в два раза больше из-за программ реновации.

Глава РЖД Олег Белозеров заявил, что для железных дорог МЦД-3 – это "новая жизнь". По его словам, сто лет к строительству железных дорог в Москве никто не подступался фундаментально. "Просто боялись, очень сложная задача", - добавил Собянин. И Белозеров, и Собянин многократно благодарили Путина за "политическое решение" поддержать строительство магистрали.

"В Москве очень тяжело работать, когда уходишь под землю", - сказал Белозеров, похваставшись, что все подземные объекты, включая тоннель, были построены вовремя.