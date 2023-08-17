Гособвинение запросило для бывшего вице-губернатора Сахалинской области Дмитрия Федечкина 7 лет колонии

Гособвинение запросило 7 лет колонии для бывшего заместителя губернатора Сахалинской области Дмитрия Федечкина, обвиняемого в растрате и мошенничестве, передает корреспондент Накануне.RU.

Дмитрий Федечкин записал обращение, которое опубликовано в его telegram-канале, в котором впервые прокомментировал свое уголовное дело. По его словам, в деле три эпизода, и все они связаны с внебюджетными средствами.

"Два проходят по статье "растрата". Оба эпизода – это проведенные корпоративные мероприятия издательского дома "Губернские ведомости", в тот период, когда я был директором. Первый корпоратив посвящался десятилетию информагентства "Сахалин-Курилы", оно входило в состав холдинга, второй – это Новый год. Оба мероприятия были проведены на коммерческие доходы учреждения, никаких бюджетных денег при их организации и проведении не использовалось, ни одной копейки. Суммы фантастические – первый корпоратив 197 тысяч, второй 48 тысяч", - рассказал он.

Дмитрий Федечкин отметил, что проведение этих корпоративов на внебюджетные средства "обвинением трактуется, как использование денежных средств учреждения в личных целях". "Если по этим эпизодам будет обвинительный приговор, я стану первым в РФ руководителем, осужденным за корпоратив по растратной статье внебюджетных средств", - подчеркнул он.

Также его обвиняют в мошенничестве. "Мне инкриминируют проведение закупок по завышенной цене. При этом процедура закупок в полном объеме соответствует требованиям федерального законодательства и локальных нормативно-правовых актов. В деле есть вступившее в силу решение арбитражного суда, которое подтверждает, что цена у этой закупки не была завышена", - отметил он.

Для этих закупок, по словам Федечкина, использовались внебюджетные средства. Кроме того, он не входил в состав закупочной комиссии. Общий ущерб оценивается в 3 млн рублей.

"То есть по экономическому делу нет экспертиз: финансово-экономической, бухгалтерской, а также фонологической и лингвистической, хотя их проведения мы требовали. Единственная проведенная по инициативе следствия экспертиза – экспертом Следственного комитета – не только не подтвердила нашу вину, но и опровергла выводы следствия", - добавил бывший замгубернатора.

Также он отметил, что оперативные мероприятия в отношении него были начаты 1 февраля, когда его назначили заместителем губернатора, убрав приставку и.о.

Напомним, о возбуждении уголовного дела в отношении Дмитрия Федечкина стало известно, в июле 2021 года. По версии следствия, Федечкин при пособничестве своего заместителя и учредителя рекламного агентства заключил с последним договоры на размещение наружной рекламы по завышенной цене. В течение июня – декабря 2020 года на счет рекламного агентства было перечислено свыше 1 млн рублей. Эти деньги, как считает следствие, были направлены на реализацию личных целей подозреваемого. Издательскому дому был причинен ущерб в особо крупном размере.

В начале июня 2021 года заместитель губернатора Сахалинской области Дмитрий Федечкин подал в отставку по собственному желанию. Федечкин был назначен вице-губернатором в декабре прошлого года. Он курировал информационную политику в регионе. До назначения возглавлял на Сахалине издательский дом "Губернские ведомости". В мае 2021 года в издательском доме, который принадлежит правительству Сахалинской области, прошла выемка документов.

До 2012 года Дмитрий Федечкин руководил управлением по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области. Затем был назначен директором департамента печати и массовых коммуникаций администрации губернатора Свердловской области, откуда перешел в пресс-службу Министерства сельского хозяйства РФ. В январе 2016 года он был назначен заместителем руководителя аппарата губернатора Челябинской области - начальником управления пресс-службы и информации правительства региона. 24 мая 2019 года он покинул должность по собственному желанию. После этого возглавлял департамент по связям с общественностью Русской медной компании, откуда ушел в 2020 году.