ВС России уничтожили воинский эшелон ВСУ в Днепропетровской области

ВС РФ уничтожили ракетным ударом украинский эшелон с боеприпасами в Днепропетровской области, сообщило Минобороны России.

"На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами", — говорится в сводке ведомства.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Киев спешно передислоцирует критически важное вооружение и квалифицированный персонал после ударов российских войск по объектам расположения ВВС Украины, которые использовались для запуска ракет Storm Shadow и Scalp.