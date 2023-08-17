17 Августа 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Москве задержали сопредседателя движения "Голос" Григория Мельконьянца

В Москве задержали в качестве подозреваемого сопредседателя организации "Голос"* (*внесена в реестр иноагентов Минюста РФ) Григория Мельконьянца. Адвокат правозащитника сообщил, что Мельконьянца подозревают в сотрудничестве с "нежелательной организацией". По соответствующей уголовной статье фигурантам может грозить до шести лет лишения свободы.

Адвокат Мельконьянца отмечает, что "Голос"* ранее действительно сотрудничал с организацией, к которой у российских властей возникли претензии, но после признания ее нежелательной приостановил сотрудничество.

Сообщается, что обыски прошли у 14 региональных координаторов и активистов "Голоса"* в восьми регионах.

Движение занимается наблюдением за выборами в России и выявлением нарушений на них. Было признано иноагентом – незарегистрированной организацией в 2021 году. Тогда глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявляла, что статус иноагента не помешает "Голосу"* наблюдать за выборами, а активисты "не будут поражены в правах как наблюдатели".

"Насколько я знаю, в активе этого движения около 50 человек. Я гарантирую, что они абсолютно не будут поражены в правах как наблюдатели. И Григорий Аркадьевич [Мельконьянц], и его коллеги смогут пойти наблюдателями туда, куда считают нужным, в том числе могут принимать участие в видеонаблюдении", - сказала Памфилова в 2021 году.

Она также положительно высказалась о Мельконьянце: "Я хочу сказать, что Григорий Аркадьевич – очень квалифицированный, профессиональный электоральный эксперт. Очень часто, буквально под микроскопом изучает все наши документы. Он по каждому поводу пишет нам свои замечания, мы ему отвечаем".

Напомним, что теперь иностранным агентам запрещено быть наблюдателями на выборах. Недавно ЦИК отчиталась пресечении "попытках" иноагентов зарегистрироваться в качестве наблюдателей.

Теги: григорий мельконьянц, голос, задержание, выборы


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