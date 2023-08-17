17 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Кандидат в губернаторы Тюменской области от "Справедливой России" задекларировал самый большой доход

Кандидаты в губернаторы Тюменской области отчитались о доходах. Самым богатым оказался кандидат "Справедливой России – За правду" Владимир Пискайкин. Его доходы в прошлом году составили 61,5 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Также Пискайкин владеет недвижимостью и землей за рубежом. У него задекларированы две квартиры в Германии площадью 132,4 и 112,9 "квадратов". Площадь земельного участка в Германии, принадлежащего "эсеру", составляет 94,4 кв. м. Помимо прочего, Пискайкину принадлежит доля в квартире площадью 114,4 "квадрата" в Болгарии. 

Кроме того, он владеет в Германии тремя парковочными местами. Отметим, что из всех кандидатов - Пискайкин, единственный, кто владеет недвижимостью за рубежом. Однако и в России у него есть земельные участки и имущество. Так, Владимир Пискайкин является собственником трех земельных участков в Тюменской области площадью 6,7 тыс. кв. м., 1 тыс. кв. м. и 381 тыс. кв. м. и квартиры в Тюменской области площадью 172,9 кв. м.

Кандидат от "Единой России", действующий губернатор Тюменской области Александр Моор оказался беднее Пискайкина. В 2022 г. он заработал почти 17,5 млн руб. В прошлом году, когда госслужащие еще были обязаны публиковать декларации о доходах, Александр Моор задекларировал 16,5 млн руб. доходов. Как и тогда, сейчас в его собственности квартира в 72,9 кв. м, расположенная в Тюменской области, а также снегоход YAMAHA VK540E.

Третье место по доходам у кандидата ЛДПР Дениса Садовникова.  Он задекларировал доход в 11,9 млн руб. Кандидат владеет гаражом площадью 22,8 "квадрата", расположенным в Ямало-Ненецком автономном округе. Также ему принадлежит автомобиль BMW X5 xDrive30d и снегоход POLARIS 800 RMK 155.

Самым "бедным" стал  коммунист Иван Левченко. Он отчитался о доходе в 6,88 млн руб. Недвижимостью кандидат не владеет, является собственником автомобиля КИА Соренто.

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября. Главу региона будут определять жители юга области, ХМАО и ЯНАО.

Теги: Владимир Пискайкин, Александр Моор, Денис Садовников, Иван Левченко, доходы, недвижимость


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