СМИ: В Казахстане заблокировали сайт "Царьграда"

В Казахстане власти заблокировали сайт российского проекта "Царьград", решение приняло Министерство информации и общественного развития республики, об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства. News.Ru пишет, что сервисы по проверке блокировок сайтов в Казахстане также подтверждают введение ограничений. Причиной блокировки сайта называется "пропаганда экстремизма".

Ранее в этом году власти Казахстана уже вынесли четыре предписания в адрес "Царьграда". Недовольство ведомства вызвали публикации о радикальных националистах. Какая именно публикация вызвала недовольство министерства на этот раз – не сообщается.