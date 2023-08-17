Курские власти опровергли сообщения об эвакуации из районов АЭС

Власти Курской области назвали "вбросом" информацию о якобы эвакуации людей из районов, прилегающих к Курской АЭС. Об этом сообщает Центр обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Курской области.

Уточняется, что украинскими телеграм-каналами со ссылкой на "План эвакуационных мероприятий Курской области" распространяется недостоверная информация о якобы "планируемой провокации на Курской АЭС и эвакуации "избранной" части населения".

"Никакой эвакуации на Курской АЭС и провокаций России не планируется", - сообщает на своей странице в "ВКонтакте" ЦОД ГОЧС Курской области.

В июле жители Курчатова, на территории которого находится Курская АЭС, сообщили о сильном взрыве. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотника. Он заявлял, что критически важные объекты не повреждены.