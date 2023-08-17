17 Августа 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбургу к 300-летию подарили пансионат для долечивания детей с онкологией

В Екатеринбурге торжественно открыли первый на Урале пансионат долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии ОДКБ. Центр создан для детей, которые проходят химиотерапию или отходят от тяжелых операций. Здесь они смогут находиться под надзором врача и рядом со своими родителями. Уже известно, кто станут одними из первых постояльцев. Как передает корреспондент Накануне.RU, уникальный для страны проект реализован при поддержке Фонда святой Екатерины.

Церемония открытия состоялась в четверг, 17 августа. Спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина отметила, что здоровье — главная ценность для каждого человека, без которой невозможна счастливая и активная жизнь. Сохранение здоровья детей — ответственная и важная задача. В год в больнице лечатся более 22 тыс. пациентов, в пансионате дети смогут пользоваться новейшим оборудованием.

Людмила Бабушкина на открытии пансионата долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы(2023)|Фото: Накануне.RU

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов сообщил, что Урал всегда славился неравнодушными людьми. Когда такие жители объединяются ради подобной цели — строительства центра, возникает гордость, ощущения божественного покрытия события.

"Поклон тем, кто объединился ради реализации проекта", — сказал Сергей Чемезов и вручил почетные дипломы губернатора Свердловской области, одним из награжденных стал глава Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Вручение наград на открытии пансионата долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы(2023)|Фото: Накануне.RU

Вручение наград на открытии пансионата долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы(2023)|Фото: Накануне.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что 2023 г. проходит под эгидой 300-летия столицы Урала, она получает подарки от бизнеса, предпринимателей, простых горожан. Сегодня — особый день, потому что пансионат — подарок для главных горожан, детей. Он поблагодарил создателей объекта.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на открытии пансионата долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы(2023)|Фото: Накануне.RU

Выступил на открытии пансионата и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Он рассказал, что у него спрашивают, почему Бог, который может все, не сделал так, чтобы дети не болели.

"Ответ на этот вопрос я нашел у одного замечательного святого, Николая Сербского. Он говорит, что Бог мог сделать всех одинаково здоровыми, сытыми. Это было бы хорошо. У человека — такая природа, что сытость, благополучие разъединяет, а горе объединяет. То, что мы открываем дом любви к детям, — свидетельство того, что среди нас есть люди, совершившие божественное дело. Это — большое богатство нашего города", — сказал митрополит Евгений.

Митрополит Евгений, Людмила Бабушкина, Алексей Орлов на открытии пансионата долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы(2023)|Фото: Накануне.RU

Открытие пансионата долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы(2023)|Фото: Накануне.RU

Олег Аверьянов, Олег Чемезов, Алексей Орлов на открытии пансионата долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы(2023)|Фото: Накануне.RU

После этого участники открытия перерезали ленточку, что ознаменовало начало работы пансионата.

Открытие пансионата долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы(2023)|Фото: Накануне.RU

Открытие пансионата долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы(2023)|Фото: Наканнуе.RU

Для важных гостей главврач ОДКБ Олег Аверьянов провел экскурсию. В ее конце митрополит Евгений подарил учреждению две иконы, что ознаменовало собой завершение церемонии.

Экскурсия по пансионату долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы(2023)|Фото: Накануне.RU

Экскурсия по пансионату долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы(2023)|Фото: Накануне.RU

Передача икон для пансионата долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы(2023)|Фото: Накануне.RU

Одними из первых постояльцев пансионата оказались двое мальчиков. Мама одного из них рассказала журналистам, что она и ее сын приехали лечиться в ОДКБ из Пермского края, из Чайковского, потому что там подобных учреждений нет.

Пациенты пансионата долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы(2023)|Фото: Накануне.RU

В четырехэтажном здании есть большой актовый зал, буфет, процедурные кабинеты, зона для школы, игровая комната, зона для центра психологической помощи, а также палаты "Матери и ребенка" для длительного пребывания и койки для дневного стационара. На втором, третьем и четвертом этажах есть секции, в которые входят комнаты с душевой и туалетом, в том числе комната для маломобильных граждан, и кухня, где родители смогут готовить привычную для их детей домашнюю еду.

Пансионат долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы(2023)|Фото: Накануне.RU

Пансионат долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы(2023)|Фото: Накануне.RU

Пансионат долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы(2023)|Фото: Накануне.RU

Пансионат долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: Пансионат долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы, Алексей Орлов, Олег Чемезов, митрополит Евгений


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