Трем российским самолетам позволили пролететь через страны Европы из-за грозы

Три самолета российских авиакомпаний, летя над нейтральными водами, из-за грозы пересекли воздушные границы Финляндии и Эстонии. Об этом сообщила Росавиация.

Инцидент произошел 17 августа. Самолеты авиакомпаний "Россия", "Уральские авиалинии" и "Северный Ветер" выполняли полеты над нейтральными водами в/из Калининграда, говорится в телеграм-канале Росавиации.

Аэронавигационные службы стран во взаимодействии с российскими коллегами обеспечили безопасное обслуживание этих самолетов, отметили в ведомстве.

Ранее появилась информация, что Финляндия и Эстония разрешили российским самолетам воспользоваться своим воздушным пространством для того, чтобы облететь грозы над Финским заливом. Оба самолета залетели на чужие территории примерно на 10 минут.

В 2022 году, после введения санкций и закрытия воздушного пространства ЕС, российские авиакомпании стали осуществлять полеты в Калининград и обратно по новому маршруту – над Балтийским морем.