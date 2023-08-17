17 Августа 2023
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Фото: forumspb.com

"Газпром медиа" хочет ликвидировать ЗАО "Эхо Москвы"

"Газпром медиа" считает целесообразным ликвидировать ЗАО "Эхо Москвы" – компанию, на базе которой работало радио "Эхо Москвы".

"Хозяйственная деятельность общества полностью прекращена более года назад. В настоящее время общество генерирует исключительно убытки. Миноритарные акционеры в финансировании общества не участвуют и никаких предложений по деятельности общества не выносят", - цитирует представителя холдинга издание "Подъем".

Ранее бывший главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* сообщил, что на совете директоров ЗАО "Эхо Москвы" мажоритарный акционер отказался проголосовать за продление прав на бренд "Эхо Москвы", на который теперь претендует агентство "Россия сегодня". Венедиктов* заявил, что холдинг действует против интересов компании, отказываясь от бренда стоимостью в миллионы долларов.

В "Газпром медиа" заявили, что "стоимость товарного знака ЗАО "Эхо Москвы" в его нынешнем состоянии Алексеем Венедиктовым* сильно преувеличена".

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ

Теги: эхо москвы, алексей венедиктов, газпром медиа


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