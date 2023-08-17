В Челябинской области пьяный сторож угнал комбайн
В Челябинской области сторож крестьянско-фермерского хозяйства угнал комбайн, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Машина пропала со стана возле поселка Снежный. Его удалось найти, но в аварийном состоянии. Подозреваемого в угоне задержали. Им оказался 20-летний ранее судимый сторож крестьянско-фермерского хозяйства.
Мужчина рассказал, что пьяный ночью решил покататься на комбайне, но не справился с управлением и загнал его в овраг. Вытащить технику он не смог и скрылся.