17 Августа 2023
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Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

Штатный двигатель Су-57 требует доработки и испытаний - ОАК

У производителя пока есть вопросы к штатному двигателю (двигателю второго этапа) истребителя пятого поколения Су-57, сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

"Двигатель второго этапа для самолета пятого поколения Су-57 уже есть, он летает, реально проходит испытания, но они закончатся не послезавтра. Мы не отступаем от модели, согласованной с Минобороны, разговоры о том, что его нет, пустые. Но как любой принципиально новый двигатель, он требует доработки, требует еще испытаний", - цитирует топ-менеджера ОАК РИА Новости.

Ранее сообщалось, что испытания "Изделия 30", то есть турбореактивного двухконтурного двигателя второго этапа, должны завершиться в 2022 году.

По словам Слюсаря, на создание двигателя "деньги выделены".

Истребители пятого поколения Су-57(2019)|Фото: http://kremlin.ru/

Пока на Су-57 стоят промежуточные двигатели АЛ-41Ф1.

Слюсарь не сообщил, где именно и как испытывается штатный двигатель. Год назад он же говорил, что "самолет Су-57 принимает участие в специальной военной операции, показывает себя с наилучшей стороны". "Слышал отзывы ВКС, министерства обороны, получаем обратную связь и гордимся тем, что самолет сейчас уже находится на этапе серийного выпуска", - говорил глава ОАК год назад.

Ранее сообщалось, что Россия применила в ходе спецоперации на Украине звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть, в рамках задачи по уничтожению объектов ПВО.

Теги: су-57, оак, двигатель, юрий слюсарь


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