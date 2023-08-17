17 Августа 2023
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Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Глава СПЧ обратился в прокуратуру из-за новых данных в деле избиения участника СВО в Забайкалье

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев обратился к прокурору Забайкальского края в связи с делом об избиении инвалида СВО.

Как отмечается в Telegram-канале пресс-службы СПЧ, ситуация потребовала "особой тщательности при расследовании уголовного дела".

Фадеев заявил о новом повороте в деле об избиении инвалида в селе Нерчинский Завод.

"Обеспокоенные граждане, считая, что избиение связано с антивоенными взглядами нападавших, требуют для них сурового наказания", - говорится в сообщении.

Однако, как отмечает Фадеев, выяснилось, что потерпевший ранее неоднократно угрожал и оскорблял жителей села, провоцируя их. Кроме того, он был судим за совершение тяжкого уголовного преступления. Нападавшие же, по данным главы СПЧ, "не являются противниками СВО", а "участвуют в проведении патриотических акций".

Напомним, 6 августа глава региона Александр Осипов сообщил о нападении пьяной компании на участника СВО, потерявшего ногу, в селе Нерчинский Завод. Также подозреваемые повредили автомобиль бойца. Полиция задержала двух подозреваемых. Третий был арестован заочно, а позднее также был задержан. Они обвиняются в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации и умышленном причинении легкого вреда здоровью по мотивам ненависти в отношении социальной группы.

По версии следствия, в ночь на 5 августа подозреваемые спровоцировали конфликт с двумя участниками СВО. Они, высказывая претензии по поводу участия мужчин в спецоперации, избили одного из них, сорвали с него награды и повредили автомобиль. По данным СМИ, избитый мужчина является инвалидом, потерявшим ногу в ходе боевых действий.

Теги: спч, фадеев, участник сво, забайкалье


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