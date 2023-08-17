17 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Добрянке отменили паром из-за обмеления Камы

В Добрянке из-за обмеления реки Кама отменяют все рейсы парома "СП-2" по маршруту "Добрянка-Сенькино-Добрянка". Об этом Накануне.RU сообщили в администрации Добрянского городского округа.

Паромы перестанут курсировать с 22 августа.

"Этим летом на Камском водохранилище зафиксирован минимальный уровень воды за последние десятилетия. На рекордное маловодье повлияла засуха, которая отмечается третий год подряд. Глубина Камского водохранилища непосредственно у причала Сенькино ниже, чем, например, у причала в Лябово. Тем самым подход парома "СП-2" небезопасен", - пояснили

Сейчас уровень воды ниже допустимого для безопасной погрузки и выгрузки пассажиров и транспорта.

Последний рейс паром сделает 20 августа по расписанию.

Теги: паром, Кама, Добрянка, обмеление


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