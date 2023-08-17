РПЦ может лишить сана архимандрита-русофоба

Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид отправил обращение на имя патриарха Кирилла с просьбой о рассмотрении в Церковном суде РПЦ дела заштатного клирика Московской епархии архимандрита Кирилла (Говоруна). Он просит лишить его священного сана за антицерковную, раскольническую и русофобскую деятельность.

"Порочить Церковь, Патриарха, наше Отечество, архиереев и клириков недопустимо никому. За деструктивную деятельность по подрыву Православия и российской государственности, сослужение с раскольниками, за ложь и клевету придется ответить", - сообщил в своем телеграм-канале митрополит.

Он не исключил также подачи иска о защите чести и достоинства в судебные инстанции РФ.

Кирилл Говорун занимает подчеркнуто антироссийскую и прораскольническую позицию. Как пишет иерей Георгий Максимов, Говорун "годами делает все, за что других сразу бы лишили сана, а его даже в запрет не отправляют".

"Сослужит с раскольниками, пропагандирует раскол, обвиняет патриарха в ереси, хулит Русскую Церковь - и ничего. Почему? Многие искренне не понимают", - подчеркивает он.

Священник добавил пикантную подробность, проливающую свет на подковерные интриги в руководстве РПЦ. Три года назад к Говоруну уже были готовы применить канонические меры, но за него внезапно вступился тогдашний глава одного из синодальных отделов, который сказал, что есть обстоятельства, которые будут изложены священноначалию приватно. С тех пор Говоруна не трогали. Видимо, речь идет о бывшем главе Отдела внешних церковных связей митрополите Иларионе, который в мае прошлого года был отправлен руководить Будапештской епархией. Многие считают его западником и филокатоликом.

Иерей считает, что единственная причина, по которой Говоруна не трогают, - это его связи с ФСБ. Он работает в США и, возможно, сообщает какие-то сведения. Но это сотрудничество не должно осуществляться за счет канонов Церкви, уверен священник.

"Архим. Кирилл (Говорун) - это очередной образчик духовно и интеллектуально разложившегося церковного модерниста, не способного ни на что, кроме как изрыгать яд и порочить собою Церковь, клириком которой он пока еще остается", - пишет священник.

Зампредседателя епархиального суда Москвы протоиерей Владислав Цыпин не исключает принятия радикальных мер по отношению к Говоруну.

Говорун родом из Черкасской области. Интересно, что его научно-богословская квалификация позволяла ему писать статьи для многотомной "Православной энциклопедии", где он является автором некоторых статей.