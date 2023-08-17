В Челябинске подростков осудят за кражи в супермаркетах

В Челябинске осудят шестерых подростков будут судить за кражи и грабеж, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые в возрасте 14-17 лет в 2021-2022 гг. похищали различные товары из крупных сетевых магазинов в Челябинске и области. Днем они похищали товар под видом покупателей, а ночью проникали в магазин, разбивая стекла и повреждая входные группы.

Ущерб от их действий составил более 1 млн рублей.