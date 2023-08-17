17 Августа 2023
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Фото:instagram.com/britneyspears

Муж Бритни Спирс подал на развод после 14 месяцев брака

Муж 41-летней Бритни Спирс, фитнес-тренер Сэм Асгари подал на развод спустя 14 месяцев брака. Он съехал из дома Спирс на прошлой неделе после громкой ссоры, в ходе которой он обвинил певицу в измене. Сейчас близких артистки больше всего беспокоит тот факт, что она осталась совсем без присмотра, при этом ее психическое состояние никто не контролирует, хотя известно, что у нее проблемы с ментальным здоровьем.

Источники таблоида TMZ сообщают, что рядом с психически нестабильной Бритни сейчас нет никого близкого. Муж ушел, отношения с отцом были окончательно разорваны, когда артистка через суд добилась снятия с нее многолетнего опекунства Джеймса Спирса. Сообщалось, что весной этого года Бритни попыталась помириться с матерью Линн, но вскоре они снова разругались. Также с артисткой не общается ее младшая сестра Джейми.

Рядом нет ни друзей, ни детей. Подросшие сыновья артистки переехали с отцом на Гавайи даже не попрощавшись. С ними она ранее тоже поссорилась.

Источник TMZ говорит, что рядом с Бритни сейчас только одно доверенное лицо – это ее менеджер Кейд Хадсон. Также рядом с певицей находятся охранники, которые, по словам инсайдера, удерживают Спирс от "падения с обрыва".

Теги: бритни спирс, развод, сэм асгари, психическое здоровье


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