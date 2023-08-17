Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам до 12%

Сбербанк с 17 августа повышает ставки по рублевым вкладам.

"В связи с повышением ключевой ставки Банка России Сбер увеличил доходность по рублевым вкладам", - сообщила пресс-служба кредитной организации.

Максимальная ставка по рублевым вкладам теперь составляет 12% годовых.

Ранее как минимум девять крупных банков в России подняли ставки по депозитам в пределах 1–3 п.п. Среди них — ВТБ, МКБ, РСХБ, Газпромбанк. В настоящее время максимальные проценты по вкладам в среднем составляют 11–13% годовых.

Как считают эксперты, об аналогичных изменениях на предстоящей неделе объявят и другие банки. Высокая доходность сохранится как минимум до середины осени, а потом может начаться ее снижение. Учитывая риторику регулятора, последнее повышение ключевой ставки может носить краткосрочный характер.