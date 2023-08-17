Число вакансий с зарплатой выше 100 тысяч рублей выросло втрое

В середине августа средняя предлагаемая заработная плата в вакансиях на сервисе "Авито Работа" составила 59,9 тыс. руб. Прирост к аналогичному периоду прошлого года в конце лета составит уже 40%, отмечают в пресс-службе "Авито". При этом зарплатных предложений выше 100 тыс. руб. в месяц в августе 2023 года стало в три раза больше. Эта статистика подтверждает данные ЦБ и других экономических ведомств, которые фиксируют рост зарплат выше роста производительности труда из-за ярко выраженного дефицитного голода – обратной стороны рекордно низкой безработицы.