Число вакансий с зарплатой выше 100 тысяч рублей выросло втрое
В середине августа средняя предлагаемая заработная плата в вакансиях на сервисе "Авито Работа" составила 59,9 тыс. руб. Прирост к аналогичному периоду прошлого года в конце лета составит уже 40%, отмечают в пресс-службе "Авито". При этом зарплатных предложений выше 100 тыс. руб. в месяц в августе 2023 года стало в три раза больше. Эта статистика подтверждает данные ЦБ и других экономических ведомств, которые фиксируют рост зарплат выше роста производительности труда из-за ярко выраженного дефицитного голода – обратной стороны рекордно низкой безработицы.
В "Авито" отмечают, что рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов возглавляют руководители, но в топе оказалось немало представителей так называемых "синих воротничков".
Средняя предлагаемая зарплата в августе 2023 года:
Seo-специалист — 132 465 рублей
Сталевар — 120 000 рублей
Дальнобойщик — 119 400 рублей
Коммерческий агент — 117 768 рублей
Промышленный альпинист — 116 818 рублей
Агент по недвижимости — 112 000 рублей
Брокер — 105 844 рублей
Бригадир — 101 999 рублей
Плиточник — 100 704 рублей