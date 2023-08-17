17 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Число вакансий с зарплатой выше 100 тысяч рублей выросло втрое

В середине августа средняя предлагаемая заработная плата в вакансиях на сервисе "Авито Работа" составила 59,9 тыс. руб. Прирост к аналогичному периоду прошлого года в конце лета составит уже 40%, отмечают в пресс-службе "Авито". При этом зарплатных предложений выше 100 тыс. руб. в месяц в августе 2023 года стало в три раза больше. Эта статистика подтверждает данные ЦБ и других экономических ведомств, которые фиксируют рост зарплат выше роста производительности труда из-за ярко выраженного дефицитного голода – обратной стороны рекордно низкой безработицы.

В "Авито" отмечают, что рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов возглавляют руководители, но в топе оказалось немало представителей так называемых "синих воротничков".

Средняя предлагаемая зарплата в августе 2023 года:

Seo-специалист — 132 465 рублей

Сталевар — 120 000 рублей

Дальнобойщик — 119 400 рублей

Коммерческий агент — 117 768 рублей

Промышленный альпинист — 116 818 рублей

Агент по недвижимости — 112 000 рублей

Брокер — 105 844 рублей

Бригадир — 101 999 рублей

Плиточник — 100 704 рублей

Теги: рынок труда, вакансии, зарплата, авито работа


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