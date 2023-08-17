17 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Детям участников СВО предложили сделать бесплатный проезд. Правительство против

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий предоставить право на бесплатный единый проездной детям участников СВО в возрасте от 7 до 16 лет. По оценкам, их около миллиона.

Изменения предлагается внести в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Участниками СВО считаются мобилизованные, контрактники, добровольцы, все погибшие или получившие увечье.

Однако Правительство не поддерживает законопроект. Оно отмечает, что регионы вправе самостоятельно предоставлять льготы отдельным категориям на проезд в общественном транспорте. В дополнительном регулировании на федеральном уровне этот вопрос не нуждается.

На прошлой неделе зампредедателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила сделать на портале госуслуг специальный раздел, где была бы собрана вся информация о льготах для участников СВО.

Теги: СВО, проезд, дети


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