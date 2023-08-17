17 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

КС подтвердил конституционность запрета на дискредитацию ВС РФ

Конституционный суд (КС) РФ определил, что запрет на публичные действия по дискредитации российской армии не является ни вводящим обязательную идеологию, ни направлен на пропаганду войны или на дискриминацию за убеждения. Такое решение принято по иску, оспаривающему административную ответственность за эти поступки (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).
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Статья была изменена федеральным законом, принятым в самом начале СВО в связи со случаями недовольства, критики и дискредитации ВС РФ. В частности, заявительница Кристина Маркус была оштрафована на 50 тысяч рублей. Она посчитала, что эта норма нарушает ее конституционные права на свободу совести, мысли и слова, свободу собраний и запрет на установление какой-либо идеологии как государственной или обязательной, а также нарушает принцип равенства и запрет дискриминации.

КС вынес определение, что возможность выражать собственное мнение по поводу деятельности ВС РФ и государственных органов РФ, в том числе указывать на наличие недостатков, у граждан есть, но если это не сопряжено с произвольным отрицанием конституционно-предопределенных целей и задач данной деятельности. А принятые государственными органами РФ соответствующие решения и меры не могут быть произвольно и субъективно поставлены под сомнение с точки зрения их направленности на защиту интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. Конституция РФ прямо допускает использование ВС РФ, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

По данным Верховного суда РФ, за прошлый год суды рассмотрели 5442 протокола по статье о дискредитации армии. Было оштрафовано 4440 человек на 15,8 млн рублей, то есть в среднем каждого на 35 тысяч.

Теги: армия, вооруженные силы, дискредитация


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