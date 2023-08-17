17 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Жителям присоединенных территорий зачтут украинский стаж

Жителям присоединенных территорий зачтут при поступлении на госслужбу стаж, полученный на Украине. Речь идет о должностях депутатов, судей, дипломатических работников, сотрудников прокуратуры и других силовых ведомств. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Жители этих территорий, обладающие украинским стажем, смогут сохранить пенсию за выслугу лет. Также этот стаж будет учитываться при расчете отпуска за выслугу лет и премий.

Однако в стаж не засчитают срок службы в ВСУ и других формированиях, если они признаны в России террористическими. В стаж не засчитают и "период участия в противоправных действиях против ДНР и ЛНР, а также периоды членства в экстремистских организациях и участия в боевых действиях против РФ".

Теги: присоединенные территории, украина, трудовой стаж


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