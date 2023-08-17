17 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Челябинске более 40 многоквартирных домов остаются без горячей воды после пятого этапа опрессовки

В Челябинске 42 многоквартирных дома остаются без горячей воды после пятого этапа опрессовки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

По состоянию на 14 августа таких домов было порядка 100. На контроле находится устранение повреждений на аварийных сетях и подключением потребителей к горячей воде, в том числе по причине неисправных бойлеров в домах.

Напомним, в Челябинске прокуратура проводит проверку из-за отключения горячей воды в ряде многоквартирных домов. Отключение горячего водоснабжение произошло из-за непрохождения гидравлических испытаний на тепловых сетях, эксплуатируемых МУП "ЧКТС". Прокуратура даст оценку действиям лиц, ответственных за организацию горячего водоснабжения, и подготовку города к прохождению отопительного периода.

Теги: горячая вода, опрессовка,


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