В Челябинске более 40 многоквартирных домов остаются без горячей воды после пятого этапа опрессовки

В Челябинске 42 многоквартирных дома остаются без горячей воды после пятого этапа опрессовки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

По состоянию на 14 августа таких домов было порядка 100. На контроле находится устранение повреждений на аварийных сетях и подключением потребителей к горячей воде, в том числе по причине неисправных бойлеров в домах.

Напомним, в Челябинске прокуратура проводит проверку из-за отключения горячей воды в ряде многоквартирных домов. Отключение горячего водоснабжение произошло из-за непрохождения гидравлических испытаний на тепловых сетях, эксплуатируемых МУП "ЧКТС". Прокуратура даст оценку действиям лиц, ответственных за организацию горячего водоснабжения, и подготовку города к прохождению отопительного периода.