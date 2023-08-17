СМИ: Киев срочно меняет дислокацию важного вооружения из-за атак на объекты ВВС

Киев спешно передислоцирует критически важное вооружение и квалифицированный персонал после ударов российских войск по объектам расположения ВВС Украины, которые использовались для запуска ракет Storm Shadow и Scalp. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, украинские пилоты регулярно курсируют между десятками местных авиабаз и коммерческих аэропортов. Сами ракеты "перевозятся в другие места", утверждает газета.

В июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об ударе, который нанесла армия России по объектам портовой инфраструктуры в Одессе. По его словам, это удары возмездия за атаку на Крымский мост. В Минобороны России сообщили о том, что был нанесен групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовили теракты против РФ с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.