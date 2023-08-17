В Госдуму внесен законопроект о горячем питании для всех школьников

17 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Образование В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесен законопроект о горячем питании для всех школьников

В Госдуму депутатами фракции ЛДПР внесен законопроект о том, чтобы гарантировать всем школьникам бесплатное горячее питание. Сейчас оно положено только младшеклассникам.
Читайте также:

Соавтор законопроекта председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отмечает, что это не затраты, а инвестиции.

"Не каждому [школьнику] по карману регулярный горячий обед в школьной столовой. Но и голоду не прикажешь подождать. Отсюда - нездоровые перекусы в виде сухариков, чипсов и газировки из вендинговых автоматов. Как это влияет на здоровье и на растущий организм - понятно без лишних пояснений... Безусловно, реализация проекта потребует дополнительного финансирования из бюджета. Но расходы на сохранение здоровья детей - самые надёжные инвестиции в будущее страны. И экономия здесь неуместна", - написал Нилов.

Накануне замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер заявил, что неправильное питание является одной их главных причин массовой болезненности детей. Здоровых детей в регионе 19%, а в России в целом - не более 12%. Почти у всех уже есть какие-то нарушения или хронические болезни, причем болезни органов пищеварения одни из ведущих по частоте.

Теги: школа, горячее питание


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети