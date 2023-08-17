В Госдуму внесен законопроект о горячем питании для всех школьников

В Госдуму депутатами фракции ЛДПР внесен законопроект о том, чтобы гарантировать всем школьникам бесплатное горячее питание. Сейчас оно положено только младшеклассникам.

Соавтор законопроекта председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отмечает, что это не затраты, а инвестиции.

"Не каждому [школьнику] по карману регулярный горячий обед в школьной столовой. Но и голоду не прикажешь подождать. Отсюда - нездоровые перекусы в виде сухариков, чипсов и газировки из вендинговых автоматов. Как это влияет на здоровье и на растущий организм - понятно без лишних пояснений... Безусловно, реализация проекта потребует дополнительного финансирования из бюджета. Но расходы на сохранение здоровья детей - самые надёжные инвестиции в будущее страны. И экономия здесь неуместна", - написал Нилов.

Накануне замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер заявил, что неправильное питание является одной их главных причин массовой болезненности детей. Здоровых детей в регионе 19%, а в России в целом - не более 12%. Почти у всех уже есть какие-то нарушения или хронические болезни, причем болезни органов пищеварения одни из ведущих по частоте.