В центре Екатеринбурга запретят парковку самокатов на 300-летие города

19 августа, в день празднования 300-летия Екатеринбурга, в центре города запретят парковать самокаты. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С крашеринговыми компаниями уже проведены переговоры о работе самокатов в День города.

Помимо невозможности завершить поездку в центре, будет ограничена и скорость движения. Она будет автоматически снижаться до 6 км/ч в границах улиц Московской, Малышева, Карла Либкнехта, Николая Никонова, Челюскинцев и переулка Красного.