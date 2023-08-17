17 Августа 2023
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Фото: Администрация Сургутского района

Глава Барсово не смог оспорить свою отставку в Кассационном суде

Кассационный суд оставил в силе решение об отстранении от должности главы Барсово Вячеслава Позднякова, передает корреспондент Накануне.RU.

До этого он получил отказ в окружном суде. 

Напомним, ранее прокуратура Сургутского района выявила конфликт интересов между бывшим главой и его падчерицей. 

В 2018 г. падчерица Позднякова купила жилье. И уже в декабре текущего года на основании заключения межведомственной комиссии постановлением главы дом признан аварийным. Экспертизу делали за счет бюджетных средств. На следующий год падчерица главы Барсово получила квартиру в новостройке по договору мены жилых помещений.

Это не единственный случай "кумовства". В 2020 году падчерица Вячеслава Позднякова получила среднее профессиональное образование, специально для нее в подведомственном администрации учреждении была введена ставка экономиста. Необходимого стажа для работы у нее не было.

20 января 2023 года Вячеслав Поздняков по решению Сургутского районного суда был отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Однако Поздняков с решением суда не согласился и обжаловал его. Судебная коллегия суда округа согласилась с доводами прокурора о наличии в действиях главы поселения конфликта интересов и оставила решение суда первой инстанции без изменения.

Теги: Вячеслав Поздняков, Кассационный суд, отставка


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