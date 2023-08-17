Житель Челябинска, избивший водителя битой после ДТП, получил срок в колонии

Челябинский областной суд усилил наказание местному жителю, избившему водителя после ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В мае ранее судимый за убийство местного жителя приговорили к 2 годам лишения свободы условно за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. 7 января 2022 года после ДТП на парковке возле магазина мужчина избил водителя и нанес ему удары битой в область коленного сустава и головы. У потерпевшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и переломы ребер.

Приговор обжаловал государственный обвинитель. Он указал на чрезмерную мягкость назначенного наказания. В результате областной суд приговорил мужчину к 1 году 10 месяцам в колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда.