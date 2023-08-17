Депутат ГД предложила ввести кредитную амнистию для семей с детьми

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести в России кредитную амнистию для семей с детьми, пишет газета "Известия".

Депутат отметила, что задолженность граждан России перед банками к 1 мая текущего года составила 30,22 трлн рублей, а уровень закредитованности вырос с 35% до 41% по сравнению с началом года.

По словам Лантратовой, семьи с детьми составляют более 80% из числа бедных в России. Она предложила предоставить данной категории граждан возможность единоразового списания долгов в случае падения доходов по независящим от них причинам.

Как сообщалось, в России в 2023 году на четверть выросло число неплательщиков по кредитам. Общая сумма долгов составила порядка двух триллионов рублей. Больше всего неплательщиков зарегистрировано в Башкирии, Краснодарском и Красноярском краях, Московской и Свердловской областях.