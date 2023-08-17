17 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале сохранили минимальный размер взноса за капремонт на 2024 год

В Свердловской области утвердили минимальный размер взноса за капремонт на 2024 год - он не будет превышать аналогичную сумму текущего года. Решение было принято сегодня региональным кабмином, сообщает департамент информполитики региона.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанавливается на каждый очередной год реализации региональной программы капитального ремонта, в 2024 году, как и в 2023-м, он составит 14 руб. 81 коп. в расчёте на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме.

Как пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, план работ по капремонту на текущий год выполнен на 82%, а в 21 муниципалитете капитальный ремонт общедомового имущества в домах полностью завершен.

В 2023 году Свердловская область заняла третье место в рейтинге регионов России по росту тарифов на капитальный ремонт. Ставка в области подросла на 46,5%, рассчитали в общероссийском движении "Народный жилищный инспектор". В свердловском правительстве назвали тариф "щадящим".

Теги: капремонт, минимальный взнос


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