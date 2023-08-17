Путин велел правительству продвигать российские компьютерные игры за рубежом

Владимир Путин дал ряд поручений правительству по итогам еще майской встречи с представителями медиа- и интернет-отрасли. Среди прочего – задания продвигать за границей российские видеоигры и за бюджетный счет создавать мультики.

Всего в списке 12 пунктов, в их числе и поддержка "креативных индустрий" в регионах, и предложение использовать продукцию народных промыслов для награждения победителей любых конкурсов и состязаний.

До 30 сентября правительство должно подготовить предложения "по продвижению на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, отечественных видеоигр и применяемого в них российского программного обеспечения".

Также губернаторов из ДФО и арктической зоны подключат к подготовке и проведению "ежегодного международного турнира по компьютерному спорту".

Отдельным пунктом в поручениях президента выделено появление в законодательстве понятий "креативная экономика", "творческие (креативные) индустрии" и т.д.

Вместе с московской мэрией правительству предстоит создать в столице особую экономическую зону в сфере киноиндустрии (московский международный кинокластер), резидентов зоны будут поддерживать налоговыми льготами, субсидиями и грантами.

Наконец, государство щедро собирается финансировать анимацию для детей. Помимо финансирования из бюджета студии получат право на ставку по налогу на прибыль в 3%. Поддержат не только производителей контента, но и IT-компании, которые создают ПО для индустрии.

Субсидии предусмотрены и для бизнеса, который не снимает мультики и кино, но использует "образы героев произведений отечественной детской литературы и мультипликационных фильмов" в производстве товаров для детей.