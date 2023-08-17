17 Августа 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Каменщики из Владимирской области в числе лучших профессионалов России

В Минстрое России накануне чествовали победителей Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер». Награды лучшим в восьми его номинациях вручали министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин и президент Национального объединения строителей Антон Глушков.

награждение(2023)|Фото: avo.ru

За победу в конкурсе «Строймастер» боролись лидеры региональных этапов соревнований в номинациях «Лучший каменщик», «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций», «Лучший штукатур» и «Лучший сварщик», а также в категории «Студенческая лига» – всего 60 человек. Победителями и призёрами стали 26 специалистов. Среди них –  несколько специалистов из Владимирской области.

заседание(2023)|Фото: avo.ru

В номинации «Лучший каменщик» учащийся Владимирского строительного колледжа Михаил Андрианов стал победителем в студенческой лиге, а представитель ООО «СФ «Монострой» Никита Баташов завоевал «серебро» в основной группе, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

награждение(2023)|Фото: avo.ru

Напомним, организатором Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» традиционно выступает Национальное объединение строителей России при поддержке Минстроя РФ. Конкурс ежегодно собирает лучших строителей страны. 

награждение(2023)|Фото: avo.ru

Теги: каменщики, минстрой, строймастер, награды, лучшие строители


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