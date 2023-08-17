Легким самолетам запретили летать над Екатеринбургом во время спортивного фестиваля

На время проведения Международного фестиваля университетского спорта над Екатеринбургом закрыли небо для легких и сверхлегких самолетов. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

"Запретить использование сверхлегких и легких пилотируемых гражданских воздушных судов над территориями соревновательных объектов, задействованных в проведении мероприятий Международного фестиваля университетского спорта", - говорится в документе.

Там также сказано, что такая мера необходима для предотвращения террористических угроз и готовности сил и средств к реагированию в период подготовки и проведения мероприятий.

Ограничения будут действовать с 16 августа по 2 сентября. Такой период выбран неслучайно, согласно документу, город необходимо обезопасить также в день 300-летнего юбилея, в День знаний и День солидарности в борьбе с терроризмом.