Мэр Москвы Сергей Собянин признался, что скучает по Югре

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с участниками мастерской "Сенеж" Всероссийского форума "Территория смыслов" признался в том, что скучает по Югре, сообщает "Муксун".

"Я там родился, прожил большую жизнь, прошел большие испытания, вырос как управленец. Как человек, да, я не могу не скучать по Югре", - приводит издание его слова.

Собянин рассказал, что в его документах Березовский район, где он родился, числился как территория Тюменской области, и он до сих пор испытывает ностальгию по Северу.

Отметим, что Сергей Собянин родом из поселка Няксимволь. Несколько лет он был мэром Когалыма, а после председателем думы ХМАО. В 2000-х занимал пост губернатора Тюменской области. Мэром столицы стал в 2010 году.