Гарантийный фонд Владимирской области занял 2 место в России по эффективности

По итогам 2022 года Гарантийный фонд Владимирской области занял вторую строчку в рейтинге региональных гарантийных организаций России по эффективности деятельности. Результаты исследования опубликованы на сайте Корпорации МСП.

Как сообщает пресс-служба правительства Владимирской области, в блоке «Эффективность» учитывались такие показатели, как отношение портфеля поручительств к капиталу, покрытие субъектов малого и среднего предпринимательства поручительствами гарантийных организаций, доля рынка по портфелю поручительств в денежном выражении, отсутствие иных видов деятельности, кроме гарантийной, соотношение числа сделок к численности сотрудников.

В группу регионов, гарантийным организациям которых присвоен высший ранг Е+, кроме Владимирской вошли Белгородская, Ивановская, Московская, Новосибирская, Псковская, Саратовская, Свердловская, Томская, Тульская, Ульяновская и Челябинская области, Москва, Забайкальский, Пермский и Приморский край, Удмуртская и Чувашская республики, Дагестан, Республика Коми, Татарстан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

«Гарантийная поддержка остаётся востребованным и эффективным инструментом для бизнеса, который повышает доступность заёмных средств на более выгодных условиях для большего числа предпринимателей. Рейтинг наглядно показывает, как в регионе выстроена системная работа по поддержке предпринимателей. Также радует увеличение числа регионов с высшим рангом», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Гарантийный фонд Владимирской области сохраняет лидирующие позиции по показателю эффективности. На сегодняшний день 114 субъектов МСП получили гарантийную поддержку, в бизнес привлечено 2 млрд рублей кредитных средств. Мы видим, что господдержка востребована, а это значит, что деловой сектор развивается, открываются новые предприятия, создаются рабочие места», – отметил первый заместитель Губернатора Александр Ремига.

Напомним, гарантийная поддержка осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Подробную консультацию о мерах поддержки Гарантийного фонда Владимирской области можно получить по телефону 8 (4922) 77-10-67 или по адресу: г. Владимир, ул. Луначарского, 3 (офис 321).