17 Августа 2023
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Фото: пресс-служба &quot;Газпромнефть-Заполярья&quot;

"Газпромнефть-Заполярье" поддержит традиционные промыслы Пуровского района

Об этом договорились глава муниципалитета Антон Колодин и генеральный директор предприятия Владимир Крупеников. Стороны заключили соглашение о сотрудничестве на 2023 год, сообщила Накануне.RU пресс-служба "Газпромнефть-Заполярья".

В Пуровском районе традиционными видами хозяйства – от рыболовства до заготовки диких растений – занимаются 12 организаций. По соглашению муниципалитета и "Газпромнефть-Заполярья" промысловики получат субсидии на вылов и реализацию рыбы, производство рыбной продукции, заготовку ягод и грибов. Также нефтяники помогут приобрести оборудование для заготовки продукции.

"Наше партнерство с предприятием направлено в первую очередь на сохранение и развитие традиционных отраслей хозяйствования Пуровского района. "Газпромнефть-Заполярье" вносит существенный вклад в модернизацию производственной базы агропромышленного комплекса, помогает развивать деятельность общин и, как следствие, расширять объем производства продукции", – отмечает глава Пуровского района Антон Колодин.

Согласно соглашению предприятие также поддержит проведение национальных праздников коренных малочисленных народов Севера общественного движения "Ямал-потомкам!".

В Пуровском районе "Газпромнефть-Заполярье" системно содействует развитию традиционных промыслов. В предыдущие годы при участии нефтяников ямальских тундровиков обеспечили оборудованием для заморозки и длительного хранения продуктов, обустроили фактории, рыбо- и оленеводческие угодья, регулярно поставляют горюче-смазочные материалы.

"Мы всесторонне поддерживаем традиционные промыслы, помогаем обустраивать инфраструктуру сельхозобщин и улучшать их материально-техническую базу. Ежегодно наше предприятие участвует в программах по зарыблению рек, при нашей поддержке проводятся экологические проекты и национальные праздники. Комплексный подход способствует увеличению объемов производства, гармоничному развитию отрасли и района", – прокомментировал генеральный директор "Газпромнефть-Заполярья" Владимир Крупеников.

Помимо этого, предприятие содействует развитию Пуровского района в рамках программы социальных инвестиций "Родные города". С ее помощью ямальцы получают гранты на реализацию собственных инициатив, школьники участвуют в турнире "Умножая таланты" и научном форуме "Полюс знаний", в округе проводятся выставки картин современных художников.

Теги: Газпромнефть-Заполярье, традиционный промысел


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