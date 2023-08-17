17 Августа 2023
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Фото: youtube.com/Эхо Москвы

"Газпром медиа" не хочет продлевать права на бренд "Эхо Москвы"

Бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов* рассказал об итогах совета директоров АО "Эхо Москвы". Хотя радиостанция была ликвидирована мажоритарным акционером, сама компания продолжила существовать.

Совет директоров рассматривал вопрос о продлении прав компании на товарный знак "Эхо Москвы" и "Радио Эхо Москвы". "Представители "Газпром медиа" (основного акционера – прим. ред.) проголосовали против продления", - сообщил Венедиктов* в своем Telegram-канале. Он считает, что основной акционер действует против интересов компании, поскольку "добровольно отказывается от миллионной собственности".

Поводом для беспокойства за права на товарный знак "Эхо Москвы" стало намерение государственного агентства "Россия сегодня", возглавляемого Маргаритой Симоньян и Дмитрием Киселевым, зарегистрировать бренд "Эхо Москвы".

В заявке на регистрацию товарного знака и знака обслуживания Роспатента, название и логотип нового бренда идентичны ранее ликвидированной радиостанции.

Среди видов деятельности, для которых заявители хотят зарегистрировать бренд, предполагается производство различного медийного контента, а также самые разные услуги: от проката снаряжения для подводного погружения до контроля за нефтяными скважинами.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ

Теги: газпром медиа, эхо москвы, алексей венедиктов


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