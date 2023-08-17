Замминистра Саратовской области назвал причинами массовой болезненности детей питание, гаджеты и поздние роды

Массовая болезненность детей в России неслучайна. Об этом заявил замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер на заседании комитета облдумы по социальной политике.

Депутаты поинтересовались, почему здоровье детей не только не улучшается, но и ухудшается. В регионе только 19% здоровых детей. Столько же – детей-инвалидов или детей с хроническими заболеваниями. И это еще лучше, чем в среднем по стране. В чем дело?

Замминистра уверен, что проблема комплексная. Население ведет неправильный образ жизни, к которому приучает и детей. Люди поздно рожают, хотя с возрастом увеличивается риск развития заболеваний у плода и накопления болезней у родителей. Другие важные причины - сидение в гаджетах и вредное питание. Детей приучили покупать готовый фастфуд вместо нормальной еды.

Накануне Грайфер сообщил, что по результатам медосмотра 62% детей в области имеют функциональные нарушения. Наиболее распространенными являются отклонения костно-мышечной системы и болезни нервной системы. Далее идут врожденные аномалии (пороки), болезни глаз, заболевания органов дыхания и пищеварения.

Детей-инвалидов в России становится все больше. Если в 2016 году их было 617 тысяч, то на 1 января 2023 года - уже 722 тысячи, заявила член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова. Фактически каждый сороковой российский ребенок - инвалид. А здоровых детей в стране не более 12%. Более чем у половины школьников уже есть хронические заболевания. Роспотребнадзор отмечает стремительный рост числа функциональных нарушений и хронических заболеваний за последние 10 лет во всех возрастных группах.