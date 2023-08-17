17 Августа 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Инфляция в Челябинской области выросла до 4,1%

В Челябинской области в июле годовая инфляция выросла до 4,1%. В июне она была 3,1%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе отделения по Челябинской области Уральского ГУ банка России.

К ускорению инфляции в регионе привело ослабление курса рубля и рост издержек производителей. В результате выросли цены на апельсины, бананы и виноград, ускорился годовой рост цен на мясо птицы, колбасу и мясные полуфабрикаты. Продолжилось повышение темпов удорожания основных марок бензина на розничном рынке.

Кроме того, выросли цены на путевки в Турцию и страны Закавказья, подорожали услуги такси.

Теги: инфляция, цены,


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