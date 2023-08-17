"Какое-то футбольное поле": бывшее Каховское водохранилище заросло травой

Дно бывшего Каховского водохранилища заросло густой травой. Гектары бывшего дна водоема теперь представляют собой обширные пойменные луга. "Какое-то футбольное поле" – так комментирует вид из окна на территорию бывшего водохранилища местная жительница, опубликовавшая в сети кадры с лугами.

Средний уровень воды нижнего бьефа у плотины Днепровской ГЭС (стоит выше Каховской ГЭС по течению Днепра составляет сейчас 13,1 м БС.

Между тем, в "Укргидроэнерго" сообщили, что отметки по всем водохранилищам сейчас ниже, чем были в прошлом году в этот период. "Износ воды из водохранилищ Днепра связан с необходимостью обеспечить потребителей электроэнергией на период ремонтной кампании. "Укргидроэнерго" подало аварийную заявку, чтобы не срабатывать воду в Киевском водохранилище, а накапливать ее", - говорится в сообщении компании.