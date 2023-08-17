В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после смерти пациента

В Екатеринбурге после смерти пациента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Пенсионер получил необходимый для жизни препарат только за четыре дня до смерти. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Проверка проводилась в ГАУЗ Свердловской области "Центральная городская больница № 20 города Екатеринбурга". Выяснилось, что местный житель 1949 г.р. обратился в медучреждение в мае 2022 года. В связи с жалобами на состояние органов дыхания ему был проведен ряд исследований органов грудной клетки, по результатам которого пациента отправили для постановки окончательного диагноза в ГБУЗ Свердловской области "Противотурберкулезный диспансер".

В июле 2022 года в ГАУЗ Свердловской области ЦГБ №20 пациенту стало хуже, из-за чего была собрана врачебная комиссия - тогда диагноз и был установлен. Несмотря на это, лечащий врач не назначил жизненно-необходимый препарат и не проконтролировал его получение. Только в середине августа, при госпитализации в отделение паллиативной помощи ГАУЗ Свердловской области "Арамильская городская больница" в состоянии средней тяжести, пациенту был назначен необходимый для жизни препарат. Однако было слишком поздно - через четыре дня екатеринбуржец скончался.

Согласно заключению Росздравнадзора, смерть мужчины находится в прямой причинно-следственной связи с ненадлежащим оказанием ему медицинской помощи. В связи с этим прокуратура направила в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в органы следствия для дачи уголовно-правовой оценки. Уголовное дело было возбуждено. Расследование находится на контроле прокуратуры района.