Посол РФ: Из Антальи не могут вылететь более 1,2 тысячи российских туристов

Более 1,2 тысячи российских туристов застряли на турецком курорте в Анталье из-за отмены рейсов авиаперевозчика Red Wings. Об этом сообщил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

По его словам, задержки с вылетами рейсов в последнее время случаются слишком часто, но в большинстве случаев они составляли от одного до трех часов и не доставляли особых проблем пассажирам.

"Однако имевшую место в последние несколько дней ситуацию с компанией Red Wings, пожалуй, можно назвать экстраординарной", — сказал дипломат ТАСС.

Ерхов подчеркнул, что генконсульство России в Анталье продолжает следить за ситуацией.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings. Причиной стало то, что с 12 по 14 августа российские туристы не могли вылететь из аэропортов в ряде стран. Ждать вылета пассажирам пришлось в некомфортных условиях.

Напомним, по словам гендиректора Red Wings Евгения Солодилина, причиной задержек стала внештатная ситуация - одновременное обнаружение технических неисправностей у двух самолетов.