17 Августа 2023
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Фото: avo.ru

В Пермском районе за день до начала пятой смены закрыли детский лагерь "Огонек ПМ"

В Пермском районе за день до начала пятой смены закрыли детский лагерь "Огонек ПМ" из-за многочисленных нарушений, передает корреспондент Накануне.RU.

В понедельник в группе лагеря в социальной сети "ВКонтакте" сообщили о переносе смены "Инженерные каникулы" с 15 августа на 17 августа. На вопросы родителей, состоится ли заезд, сотрудники отвечали утвердительно. Однако позднее власти района сообщили, что работа лагеря приостановлена по решению Пермского районного суда.

Причиной приостановки деятельности лагеря "Огонек ПМ" стало множество нарушений.

Прокуратура выяснила, что были нарушены противопожарных норм и требований антитеррористического законодательства, что не позволяло обеспечить безопасность детей в лагере. В частности, не обеспечена работоспособность противопожарной сигнализации, средств оповещения и управления эвакуацией. Кроме того, эвакуационные пути и выходы не соответствовали требованиям пожарной безопасности.

Теги: детский лагерь, Огонек, закрытие, смена


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